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  3. Defne Samyeli sahne toplantılarında
15 Haziran 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli sahne toplantılarında

Defne Samyeli sahne toplantılarında

Defne Samyeli, yeni sezondaki sahne çalışmaları için toplantılara başladı.

RECEP ASLAN

Önceki gün annesini Nişantaşı’nda doktora getiren Samyeli, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sahnesinin iptal olduğunu söyledi. Henüz konser çalışmalarının netleşmediğini belirten Samyeli, “Pandemi sonrası neler yaparız diye yaz durumuna hazırlanıyoruz. Çalışabilecek miyiz yoksa hiç mi çalışmayacağız göreceğiz” dedi.

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