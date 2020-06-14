15 Haziran 2020 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Defne Samyeli sahne toplantılarında
Defne Samyeli, yeni sezondaki sahne çalışmaları için toplantılara başladı.
RECEP ASLAN
Önceki gün annesini Nişantaşı’nda doktora getiren Samyeli, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sahnesinin iptal olduğunu söyledi. Henüz konser çalışmalarının netleşmediğini belirten Samyeli, “Pandemi sonrası neler yaparız diye yaz durumuna hazırlanıyoruz. Çalışabilecek miyiz yoksa hiç mi çalışmayacağız göreceğiz” dedi.