Defne Samyeli sahne toplantılarında

RECEP ASLAN



Önceki gün annesini Nişantaşı’nda doktora getiren Samyeli, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sahnesinin iptal olduğunu söyledi. Henüz konser çalışmalarının netleşmediğini belirten Samyeli, “Pandemi sonrası neler yaparız diye yaz durumuna hazırlanıyoruz. Çalışabilecek miyiz yoksa hiç mi çalışmayacağız göreceğiz” dedi.