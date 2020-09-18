Defineciler 5 bin yıllık mezarlığı talan etti

Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından ikinci kez tahrip edildi. Altın ve tarihi eser arayan defineciler toprak altındaki kemikleri de açığa çıkardı. Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, “Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz” diyerek duruma tepki gösterdi.