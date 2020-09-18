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18 Eylül 2020 Cuma 23:44 | Son Güncelleme:

Defineciler 5 bin yıllık mezarlığı talan etti

Defineciler 5 bin yıllık mezarlığı talan etti

Van'ın Erciş İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan 5 bin yıllık tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu.

 Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından ikinci kez tahrip edildi. Altın ve tarihi eser arayan defineciler toprak altındaki kemikleri de açığa çıkardı. Araştırmacı Yazar Selahattin Koşar, “Define avcıları şunu iyi bilmeliler, Müslüman mezarlığında define olmaz” diyerek duruma tepki gösterdi.

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