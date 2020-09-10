Çocuklara 'dijital süre' uyarısı

Uzmanlar, "İki yaşından küçük çocukların ekranlara maruz bırakılmaması öneriliyor. İki yaş sonrasında ise ekrana maruz kalma süresinin günde bir saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi önem kazanıyor. Çocukların hangi platformları, oyunları ve yazılımları kullandığı ve hangi sitelere girdikleri takip edilmeli, yatmadan en az bir saat önce tüm ekranlarla ilişiği kesilmelidir" dedi.