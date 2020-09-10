10 Eylül 2020 Perşembe 21:15 | Son Güncelleme:
Çocuklara 'dijital süre' uyarısı
Salgın sürecinde evde kalan ve televizyon ile dijital araçları daha sık kullanan çocukların aileleri sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet edildi.
Uzmanlar, "İki yaşından küçük çocukların ekranlara maruz bırakılmaması öneriliyor. İki yaş sonrasında ise ekrana maruz kalma süresinin günde bir saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi önem kazanıyor. Çocukların hangi platformları, oyunları ve yazılımları kullandığı ve hangi sitelere girdikleri takip edilmeli, yatmadan en az bir saat önce tüm ekranlarla ilişiği kesilmelidir" dedi.