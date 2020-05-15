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Cildi yenileyen maydanoz maskesi

Cildi yenileyen maydanoz maskesi

Çiller, güneş lekeleri (lentigo), gebelik lekeleri (melasma), bazı iyi huylu cilt benleri, cilt kanseri (melanom), mantar hastalıkları, seboreik keratoz, aktinik keratoz ciltte koyu renkli lekelere neden olurlar.

Doğal yöntemler ve bitkisel maskelerle cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz. Maske, yarım demet maydanoz, yarım fincan yoğurt ve yarım limon suyu ile hazırlanır. Maydanoz püre haline getirilir ve bir kaseye alınır. İçerisine yoğurt ve limon suyu da ilave edilerek karıştırılır. Yüz ve vücuttaki lekelere maske yapılır, bir saat bekletilir ve sonra çıkarılır.


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