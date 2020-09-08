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  3. Cildi yenilemenin yolu sofralarımızdan geçiyor! İşte cilt sağlığı için en etkili 5 besin
08 Eylül 2020 Salı 18:35 | Son Güncelleme:

Cildi yenilemenin yolu sofralarımızdan geçiyor! İşte cilt sağlığı için en etkili 5 besin

Cildi yenilemenin yolu sofralarımızdan geçiyor! İşte cilt sağlığı için en etkili 5 besin

Kovid-19 pandemisinden korunmak için taktığımız maske ve kullandığımız dezenfektanlar cildimizi yıprattı. Cildi yenilemenin öncelikli yolunun sofralarımızdan geçtiğini söyleyen uzmanlar en etkili 5 besini sıraladı.

Havuz, güneş, kum derken yaz aylarında oldukça yıpranan cildimiz, bunlara bir de Kovid-19 pandemisinden korunma kapsamında maske ve dezenfektan kullanımları da eklenince bu yaz her zamankinden fazla yıprandı. Ancak cildimizi yenilemek mümkün ve öncelikli yolu da sofralarımızdan geçiyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, “Cildimiz daha iyi görünsün kırışıklıklar oluşmasın diye birçok krem kullanıyoruz. Aslında beslenmede ve yaşam biçiminde ufak dokunuşlar yapmak cilt sağlığını korumada öncelikli önem taşıyor. Gün içerisinde bol su tüketimi, hafif egzersizler, sigara ve alkolden uzak durmak, kafeini hayatımızdan uzaklaştırmak ve sağlıklı beslenmek çok önemli. Cildin yenilenmesine katkı sağlayan bazı yiyecekleri de mutlaka tüketmek gerekiyor” diyor.  

AVOKADO

Avokado serbest yağ asitleri açısından en zengin besinlerden biri. Cilt sağlığında iyi bir antioksidon olan A ve C vitaminlerinden de zengin. Günlük hayatımızda değişik şekillerde tüketilebilir. Avokadoyu doğrayarak salataların üzerinde, değişik yapılmış smotilerle veya püre yaparak ana et yemeklerinin yanında garnitür yaparak tüketebilirsiniz.

CEVİZ

Cilt sağlığımız açısından büyük faydaları olan ceviz; vücudumuzun kendi kendine yapamayacağı serbest yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6’dan zengin. Bunlar cildin elastikiyetini artıran, sarkmasını önleyen ve cildin genç kalmasını sağlayan kolajenin sentezlenmesinde önemli yerleri olan amino asitler. Bunun dışında cildin zararlı etkenlerden korunmasını sağlayarak bariyer görevi yapan, yara iyileşmesi ve bakteri iltihaplanmasında mücadele eden çinkodan da zengin. Günlük yaşantımızda ara öğünlerimizde veya kahvaltılarımızda her gün 2 veya 3 tam ceviz tüketmek sağlıklı olacaktır.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata içerisindeki kakao yoğun miktarda iyi bir antioksidan olan flovonaid içeriyor. Bu flovonoidler cildin sıkılaşmasında önem taşıyor. Günlük 20 gramı geçmemeli.

YUMURTA

Kolajen cildin yenilenmesi ve ve dokuların iyileşmesinde yer alan en önemli protein. Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri. Ancak elbette ki sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek, kolajen desteğinin yanı sıra sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein sağlayacaktır. 

KIRMIZIBİBER

Kırmızıbiberler vücudun A ve C vitaminine dönüştürdüğü mükemmel beta karoten kaynağı. Bu karatonoidler güneş duyarlılığını azaltıyor, göz çevresindeki ince çizgilerin görünümünü ve kaz ayaklarının görünümünü azaltıyorlar. Kırmızıbiberi yemeklerimiz de veya kahvaltılarımızda çiğ olarak her gün tüketebiliriz.

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