Kadınlar dikkat! Fazla spor anne olmayı zorlaştırabilir

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, “Aşırı şekilde egzersiz yapıyorsanız ve yeterince yemiyorsanız, bu regl döngüsünde en az üç aylık dönem kaybına veya yılda yalnızca birkaç kez ortaya çıkabilen düzensiz, ağır adet dönemlerine neden olabilir. Bu, atletik amenore (regl olmama) olarak bilinen oldukça yaygın ancak az bilinen bir durumdur. Bu sorun çok fazla egzersiz yapılmasından kaynaklanıyor" dedi. Op. Dr. Betül Kalay, "Amenore, regl dönemlerinin olmamasıdır. Sporcu olan veya düzenli olarak çok egzersiz yapan kadınlar, atletik amenore geliştirme riski altındadırlar. Kadınlar düzenli regl dönemleri geçirmezlerse hamile kalma olasılığı daha düşük olur, ancak atletik amenore; düzenli regl dönemine dönüldüğünde uzun vadeli doğurganlık üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir" diye yardı.