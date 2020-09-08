Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4855
  • 8,8324
  • 464.231
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kadınlar dikkat! Fazla spor anne olmayı zorlaştırabilir
08 Eylül 2020 Salı 18:28 | Son Güncelleme:

Kadınlar dikkat! Fazla spor anne olmayı zorlaştırabilir

Kadınlar dikkat! Fazla spor anne olmayı zorlaştırabilir

Uzmanlar, çok fazla egzersiz yapmanın, doğurganlığı etkilediğini ve kısırlığa yol açtığını söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, “Aşırı şekilde egzersiz yapıyorsanız ve yeterince yemiyorsanız, bu regl döngüsünde en az üç aylık dönem kaybına veya yılda yalnızca birkaç kez ortaya çıkabilen düzensiz, ağır adet dönemlerine neden olabilir. Bu, atletik amenore (regl olmama) olarak bilinen oldukça yaygın ancak az bilinen bir durumdur. Bu sorun çok fazla egzersiz yapılmasından kaynaklanıyor" dedi. Op. Dr. Betül Kalay, "Amenore, regl dönemlerinin olmamasıdır. Sporcu olan veya düzenli olarak çok egzersiz yapan kadınlar, atletik amenore geliştirme riski altındadırlar. Kadınlar düzenli regl dönemleri geçirmezlerse hamile kalma olasılığı daha düşük olur, ancak atletik amenore; düzenli regl dönemine dönüldüğünde uzun vadeli doğurganlık üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir" diye yardı.

Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Operasyon öncesi gizli geçitten kaçtılar
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Polis operasyonundan önce gizli geçitten kaçtı

Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Polis operasyonundan önce gizli geçitten kaçtılar

8 Eylül 2020 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram alt&#x

8 Eylül 2020 Salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç Lira?

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor