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  3. Hurma çekirdeği tozu prostat kanserinden korur
08 Eylül 2020 Salı 18:24 | Son Güncelleme:

Hurma çekirdeği tozu prostat kanserinden korur

Hurma çekirdeği tozu prostat kanserinden korur

Meyvesini yedikten sonra çöpe atılan hurma çekirdeğinden elde edilen toz, kahve gibi pişirilerek içilebilir ya da tükettiğiniz besinlere karıştırılabilir.

Prostat kanseri riskini azaltan ve bağışıklığı güçlendiren hurma çekirdeği tozu, böbrek ve karaciğer hasarını önlüyor. Bitkisel tedavi uzmanları "Bu toz, yoğun miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin sağlığı için en önemli besin maddelerindendir. Lifli besinler bağırsakların atık maddelerden arınmasını, bağırsak hücrelerinin kanserden korunmasını, hazmın kolaylaşmasını sağlar. Prostat kanseri oluşumunu önler" diyor.

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