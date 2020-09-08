Hurma çekirdeği tozu prostat kanserinden korur

Prostat kanseri riskini azaltan ve bağışıklığı güçlendiren hurma çekirdeği tozu, böbrek ve karaciğer hasarını önlüyor. Bitkisel tedavi uzmanları "Bu toz, yoğun miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminin sağlığı için en önemli besin maddelerindendir. Lifli besinler bağırsakların atık maddelerden arınmasını, bağırsak hücrelerinin kanserden korunmasını, hazmın kolaylaşmasını sağlar. Prostat kanseri oluşumunu önler" diyor.