İhmal, işitme kaybına yol açıyor

Dış kulak yolu iltihabının yüzmeyi sevenlerde daha sık görüldüğünü belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Turhan San, "Tekrarlayan dış kulak iltihabına eğimli bir yapınız varsa veya sık yüzüyorsanız banyo veya yüzme sırasında kulak tıkacı kullanın. Her yüzmeden sonra kulağınıza 5 mililitre (bir çay kaşığı) oranında asetik asit (sirkede bulunur) damlatın. Sirke, kulağın pH değerinin dengelenmesini sağlar" diye uyardı.