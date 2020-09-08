08 Eylül 2020 Salı 18:16 | Son Güncelleme:
İhmal, işitme kaybına yol açıyor
Tıbbi adıyla eksternal otit olarak tanımlanan dış kulak yolu iltihabı; yüzme sonrası kulağın nemli kalması ya da kulakta kalan suyun bakteri üremesine zemin hazırlayacak nemli bir ortam yaratması ile meydana geliyor ve bu nedenle “swimmer's ear” (yüzücünün kulağı) olarak da adlandırılıyor.
Dış kulak yolu iltihabının yüzmeyi sevenlerde daha sık görüldüğünü belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Turhan San, "Tekrarlayan dış kulak iltihabına eğimli bir yapınız varsa veya sık yüzüyorsanız banyo veya yüzme sırasında kulak tıkacı kullanın. Her yüzmeden sonra kulağınıza 5 mililitre (bir çay kaşığı) oranında asetik asit (sirkede bulunur) damlatın. Sirke, kulağın pH değerinin dengelenmesini sağlar" diye uyardı.