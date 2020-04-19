Canım ülkemden karantina manzaraları

ÇATIDA MANGAL EVİ YAKTI



İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde sokağa çıkamayan aile çatıda mangal yapmaya kalkıştı. Bir anda çatının alev almasıyla mahalleyi dumanlar sararken aile mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli sokağa dökülünce ekipler, herkesin evine dönmesi için uyarıda bulundu.

ÇİFTE YASAĞI DELDİLER



Antalya'nın Alanya İlçesi’nde Yusuf S. ve oğlu Hasan S. hem sokağa çıkma hem de kazı yapma yasağını deldi. Karapınar Mahallesi Göl mevkisindeki gölet kenarında kamp kurup birçok yerde 70 santimlik çukurlar açan baba oğul gözaltına alındı. Ayrıca, kişi başı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

‘SÜT ALDIM’ DEDİ CİPS ÇIKTI



İstanbul Sultangazi'de bir marketin sokağa çıkma yasağına uymayarak satış yaptığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın yaptı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki marketten çıkarken yakalanan müşteri "Süt aldım" diyerek kendini savunsa da elindeki poşetten cips çıktı. Hem market sahibine hem müşteriye ceza kesildi.