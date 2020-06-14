Burç yorumları : 14 Haziran 2020 günlük burç yorumları aşk hayatınız hakkında size neler söylüyor?

Haftanın son günü olmasına rağmen günlük burç yorumları yine güne başlamanın en güzel yolu olma vazifesinden bir şey kaybetmiyor. Ay nihayet Balık burcundaki seyrini sona erdirdi ve bugün itibariyle yaklaşık 2 buçuk gün Koç burcunda olacak. Daha evvelki burç yorumları içerisinde bahsedilen üzerimizde isteksizlik ve rehavet havasından da böylelikle sıyrılacağız. 14 Haziran 2020 günlük burç yorumları haberimizde…

14 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Zihinsel aktivitenizin güçlü ve çok geniş spektrumlu olması, sizi herkesten ayıran bir özellik ve siz bunu başarıyorsunuz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay'ın konumu nedeniyle birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili bazı duygusal çekişmelerin gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Bugün sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Çabuk etkileniyor ve alınganlık gösteriyorsunuz. Çevrenizde konuşmalara tepkili olabilir ve her şeye alınabilirsiniz. Bugün, esnek olmaya özen gösterin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygusal ve yaratıcılığınızı mükemmel kullanacağınız bir gün içindesiniz. Ay'ın konumu, aşkta güçlü yönleriniz ortaya çıkarıyor. Çevreniz tarafından ilgiyle izlenebilirsiniz. Partneriniz ile olan beraberliğinize aileniz tarafından desteklenebilir. İlişkilerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Bugün kendinize güveniyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bilinçaltınız oldukça karışık ve rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz işler konusunda bile negatif bir performans sergiliyorsunuz. Sinirsel gerginliğinizi çevrenize yansıtırken çok dikkatli olun. Süregelen ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Gizli planlar için uygun bir gün değil ve hatalara açık bir gününüzdesiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün, alışılmışın dışında hareket edeceksiniz. Hızlı düşünüyor ve kararlarınızı çabuk değiştiriyorsunuz. Sinirli tavırlarınız belirgin olacak ve özellikle partneriniz tarafından yanlış anlaşılma olasılığına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Sözlerinizde kırıcı olabilir, dönüşü olmayan hatalar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay bilinçaltı duygularınızı atağa kaldırıyor. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili bir tavır sergilemeniz mümkün. Bugün bazı takıntılarınızın esiri olmak istemiyorsanız, kendinizi değişik sosyal ortamlara atın. Kendinizin yarattığı ve çok önemli olmayan sanal olaylara karşı içsel savaşlar vermeniz sizi yorgun düşürebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün çevrenize karşı objektif gözlerle bakmalısınız. Etrafınızda gelişen olaylara karşı kayıtsız davranmakla bazı önemli detayları gözden kaçırıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak çalışmaların gündeme gelmesiyle, kendiniz bir takım olayların ortasında bulabilirsiniz. Özgüveninizi yitirmeden, kendinizi sınamalısınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çevrenizdeki kişileri kendi istek ve arzularınız doğrultusunda yönlendirmek istiyorsunuz. Sizi koşullandıran etkenlerin dışına taşmak ve inisiyatifinizi vurgulamakla mutlu olacaksınız. Bunu yaparken dengeleri çok iyi gözetmelisiniz. Sağlıkta sıkıntı yok. Anlaşmanız size bağlı. Para konusunda şanslı bir gün geçireceksiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ayın konumu duygusal ilişkilerinize farklı bir boyut getiriyor. Partnerinize sürprizler yapabilirsiniz. İçsel enerjinizin yüksek olması nedeniyle çatışmalardan uzak kalmalısınız. İstemediğiniz problemleri bertaraf etmek sizin elinizde. Aşka bakış açınızda farklılıklar oluşmaya başladı.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Günlük kapasitenizin üzerinde çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Maddi konularda beklemediğiniz anlarda uğrayabileceğiniz olumsuzluklar, sizi tedirgin ediyor. Fakat bu konuda çevrenize karşı 'rahatmışsınız' gibi bir izlenim veriyorsunuz. Aynı davranış tarzını, partnerinize de gösteriyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün içinizde biriktirdiğiniz duyguların yüzeye çıkması ailenizle aranızda bazı problemlere neden olabilir. Enerjinizi tepkilerinizi ve isteklerinizi paralel tutmayı başarmalısınız. Dengeli olduğunuz zaman iş ve duygusal yaşamınızda daha başarılı oluyorsunuz. Bilgilerinizi pekiştirmek için bazı fırsatları değerlendirmelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sezgilerinizle üzerine gideceğiniz meselede Ay'ın konumu size gerekli desteği veriyor. Çevrenizde şahit olduğunuz değişken davranışlar nedeniyle doğruluk ve güven arayışı içindesiniz Bu konuda sevdiğiniz kişiye de sorgulayıcı tarzda konuşmalar yapıyorsunuz. Sağlam karakterli yapınızı bulunduğunuz her ortamda hissettirin.