Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den annelik açıklaması! 'Her şeyi unutturdu'

Oyuncu, yoğun tempoda kendi bakımını nasıl yaptığı yönündeki soruya, “Yorucu oluyor ama tatlı yorgunluk. Anneliğin inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Bütün yorgunlukları her şeyi unutturacak kadar güzel. Bende her kadın gibi kendime ayırdığım zamanlarda bakım yapıyorum” dedi.

‘Kuruluş Osman’da rol alan Burak Özçivit yeni sezon çekimlerinde rolü için uzattığı saçlarını kestirdi.