02 Eylül 2020 Çarşamba 19:10 | Son Güncelleme:
Hadise ile aşk yaşayan Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'dan 'Küçük Bir Yol' notuyla romantik paylaşım!
Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım birlikteliklerini ilan etmelerinin ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.
Hekimoğlu adlı dizide rol alan Kaan Yıldırım, Instagram'da sevgilisi Hadise’yle birlikte görüldüğü bir kare paylaştı. Romantik pozu 'küçük bir yol' notuyla paylaşan oyuncunun Hadise ile bir arada yaşayabilmek adına yeni bir ev arayışında olduğu iddia edildi.
Hadise'nin yeni şarkısı 'Küçük Bir Yol' dün gece dijital platformda beğeniye sunuldu.