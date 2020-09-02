02 Eylül 2020 Çarşamba 19:47 | Son Güncelleme:
Meryem Uzerli 5 aylık hamile! Kız bebek bekleyen güzel oyuncu ikinci kez anne olacak
Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yıldızlaşan güzel oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir süredir Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle bebek beklediklerini söyledi. Lara adında bir kızı olan oyuncu, “Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” açıklamasını yaptı.