Meryem Uzerli 5 aylık hamile! Kız bebek bekleyen güzel oyuncu ikinci kez anne olacak

Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir süredir Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle bebek beklediklerini söyledi. Lara adında bir kızı olan oyuncu, “Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” açıklamasını yaptı.