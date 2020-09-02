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  3. Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'lı Hekimoğlu dizisinde sağlık çalışanları unutulmadı!
02 Eylül 2020 Çarşamba 20:18 | Son Güncelleme:

Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'lı Hekimoğlu dizisinde sağlık çalışanları unutulmadı!

Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'lı Hekimoğlu dizisinde sağlık çalışanları unutulmadı!

İkinci sezonuna start veren ‘Hekimoğlu', dizisinin final sahnesinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorların fotoğraflarına yer verildi. Bu sahne takdir topladı.

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı ‘Hekimoğlu’ dizisi, önceki akşam yeni sezona start verdi. İlk sezon bölümüyle reytinglere başarılı bir giriş yapan dizi ekibi, finalde de seyircilerinin takdirini kazanacak bir sahneye imza attı. Doktor hikâyelerinin anlatıldığı yapımda, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı. Pandemi döneminde salgın nedeniyle vefat eden doktorların fotoğrafları dizinin final bölümünde yer aldı. Vefat eden sağlık çalışanlarına saygı duruşu niteliğindeki bu davranış izleyicinin de büyük beğenisini kazandı.

'Hekimoğlu' dizisi, yeni bölümünde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kahraman sağlık çalışanlarını andı.  

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