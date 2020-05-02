'Bu ilgiyi hiç beklemiyordum'

Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Kubilay Aka gibi isimlerin rol aldığı ‘Aşk 101’ dizisi, Almanya, Fransa ve İspanya’nın aralarında bulunduğu 10 ülkede büyük ilgi gördü. Netflix platformunda, dünya genelinde izlenmede ilk 10 sıralamasında yer alan dizinin oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, bu kadar ilgiyi beklemediklerini anlattı. İbrahim Selim’in ‘Bu Gece’ adlı programına konuk olan Yazıcıoğlu, “Bu başarıyı görmek çok gurur verici bir şey. Bu durum insanda aynı zamanda bir utanma duygusu da yaratıyor. Hani birinciyizdir ama Türkiye’de... Dünyada bu şekilde ilgi görmesi çok mutlu edici” dedi. Oynadığı Osman karakteriyle de olumlu yorumlar alan Yazıcıoğlu, “Şaşkınım çok güzel yorumlar alıyorum. İnsanların hayatına dokunabildiysek ne güzel” dedi.

