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  3. Bu atlar rehabilitasyonda kullanılacak
07 Haziran 2020 Pazar 22:55 | Son Güncelleme:

Bu atlar rehabilitasyonda kullanılacak

Bu atlar rehabilitasyonda kullanılacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda dünyaya gelen 9 tay, anneleri ile birlikte Avcılar Kampüsü'ndeki yetişkin taylı kısrak padoğuna bırakıldı.

Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, yüksekokuldaki bazı öğretim üyeleri ve görevlilerle birlikte atları tavlalarından alarak uçsuz yeşil doğa ile buluşacakları padoka kadar götürdü. Drone ile görüntülenen atlar etrafı çevrili alana bırakıldı. Gündüz, “Burada sadece yarış atçılığı değil, engelli bireylerin rehabilitasyonuna, atlı okçuluğa kadar atçılığın diğer sektörlerine de birçok alanda hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

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