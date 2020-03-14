Boğa enerjik, balık gergin

ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN



Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Böyle zamanlarda daha çok dış dünya ile ilgilenmek neler olup bittiğini anlamak ile geçebilir yani bir nevi dış gözlem önemli olacaktır. Aynı gün akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna girmesiyle birlikte daha çok sorumluluk ve ödevler ön plana çıkabilir. Böyle zamanlarda güvende olmak ve sağlam durmak önemli olacaktır. Ay Oğlak burcunda iyi çalışmamasına rağmen Oğlak burcunda görevler önemli hale gelecektir. Ayrıca çarşamba günü Ay ile Mars kavuşumu olacağından dolayı da duygusal açıdan oldukça huzursuz ve güvensiz durumları da anlatabilir. Venüs olumlu açıları ilişkilerde en azından daha koruyucu şekilde çalışabilir, güven konusu ön plana çıkacaktır.

HAYATIN TADINI ÇIKAR



Perşembe günü Ay Kova burcuna girmesiyle olaylara karşı daha objektif bakma ve olayları daha net sorgulama durumları ortaya çıkabilir. Bir anlamda panik şeklinde değil de olayların doğrusunu öğrenme gibi durumlar ve sorgula durumları olacaktır. Cumartesi gününden itibaren ise Ay Balık burcunda girmesi ile birlikte daha duygusal ve duygudaşlık geliştirme yaşanılan olaylardan etkilenen insanlara yardım etme duygusu daha net ortaya çıkabilir. Balık burcu bir anlamda olayları akışa bırakma durumu da getirecektir ayrıca cumartesi günü Güneş Koç burcuna giriyor. Güneşi Koç burcunda olan insanlar doğal sporculardır. En azından doğal eğilimleri budur ve vücutlarını iyi kullanırlar. Duygusal anlara yer vermezler ve planlama konusunda iyi olmayabilirler. Bunun yerine, hayatlarını basitçe yaşamak isterler. Sabırsız olurlar en kötü yanları da bu olabilir. Yenilik onlar için bir güç olabilir. Koç burcu yeni bir şey başlatmayı sever ve yerinde oturmakta zorlanırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar öncüdürler ve bu insanlarda çok temel bir cesaret kalitesi vardır.

İKİ BUÇUK YIL SÜRECEK



Ayrıca yine Satürn pazar günü de Kova burcuna girecek Kova burcunda olan Satürn Kova burcunda hava elementiyle uyumlu çalışacaktır. Satürn gezegeni bize bu hayatta nerede sıkı çalışmamız gerektiğini ve üstesinden gelmek için sınırlarımız olduğunu gösterir. Satürn sınırlayan ve kısıtlayan yönü nedeni ile insanların Satürn’ü kötü görmesine neden olur. Satürn Kova burcunda 2 buçuk yıl kalacak. Bu bir anlamda zihninde gözlerini görebilen yeni bir vizyonu hayal edebilen mimarın burcu da denebilir. Satürn Kova'ya iyi bir örnek olarak, ampulün mucidi Thomas Edison olabilir, icadını hayata geçirmek için üç kez çalışan, insanlığa büyük fayda sağlayan, ampulü bulmadan önce başarısız olan bir adam olarak da görülebilir.

KOÇ

Bu hafta özellikle güneş koç burcuna girmesi ile birlikte güç kazanacakları bir dönem başlıyor olacak bu anlamda hayata dair yapmak istedikleri konusunda daha azimli bir çalışma içinde olabilirler. Ancak bir hedef belirlemeleri gerekir ona göre üstünde çalışmaları iyi olacaktır ayrıca Satürn de Kova burcuna girmesiyle birlikte 2.5 yıllık süreçte arkadaşlık, grup çalışmaları ve dernekler de önemli sorumluluk almaya başlayabilirler. Koç burcu Kova ile olumlu çalışır yani bir anlamda oldukça destekleyici bir konum olarak görmek mümkündür. Ayrıca bu dönem maddi konularda iyi bir dönem olması mümkündür.



BOĞA

İçsel anlamda kendi kendinize bir savaş içinde olduğunuz bir dönem içinde olabilirsiniz. Bu oldukça sıkıntılı olabilir o nedenle dikkatli olmak zorundasınız. Satürn Kova burcuna girmesi ile birlikte kariyer ve iş hayatında sorumlukların arttığı bir dönem de başlıyor olacak. Yani bir anlamda kariyer hayatında yükselmek için önünüzde 2.5 yıllık bir süreç içersinde hem yükselmek ve hemde sorumlulukların artacağı bir dönemden bahsetmiş oluyoruz. Tabii burada dik durmak çok önemli olacak. Venüs boğa burcunda olduğundan cazibeniz artacak, ilişkilerde iyi bir dönemde olabilirsiniz.



İKİZLER

Özellikle arkadaşlar, grup çalışmaları ve dernekler gibi alanlarda hareketli bir dönem olabilir. Kendinizi bu alanda ifade etmek ve göstermek isteyebilirsiniz ayrıca Satürn kova burcuna girmesi ile birlikte özellikle yeni düşüncelere açık olmak, daha orijinal yenilikçi fikirlerin peşinde olduğunuz 2.5 yıllık dönem başlayacaktır. Yine bu dönem içerisinde uzak yerler yabancılar ile ilişkiler içinde olmanızda mümkün olabilir. Bu dönemi iyi değerlendirdiğiniz taktirde sonradan kariyer alanında önemli adımlar da gelebilir. İlişkilerde arkadaşça yaklaşımlar daha öncelikli olabilir.

YENGEÇ



Güneş Koç burcuna girmesi ile birlikte kariyer hayatında bir ay boyunca mücadele dolu bir dönem başlamış olacak, bu dönem de üst ve amirlerle iyi geçinmek gereken bir dönem olarak görmek iyi olacaktır. Ayrıca Satürn kova burcuna girmesi ile birlikte başkalarından gelen kaynaklar eşin ya da ortağın parası gibi konular stres getirici durumları anlatabilir. Bu 2.5 yıllık süreçte kredi ve borçlar oldukça sıkıştırabilir. O nedenle bütçenize dikkat etmelisiniz bu dönem ilişkiler de gene stresli koşullar devam etmekte o nedenle dikkatli olmalısınız.



ASLAN

Fikirlerinizin ateşli bir savunucusu olabilirsiniz. Bu konularda sıkı bir savaş içinde olacaksınız. İnatçı olmanız yüzünden insanlarla aranız açılabilir. Bu dönem Satürn karşıt burcunuz olan Kova burcuna girmesi ile birlikte ilişkiler, evlilik, ortaklık hayatında sorumlulukların arttığı bir dönem içine gireceksiniz o nedenle evlilik hayatında ve ilişkilerde sorunlu bir dönem de başlayabilir. Hatta size açık şekilde muhalefet eden insanlar karşınıza çıkabilir. Bu dönem kariyer hayatında güzel durumların olduğu dönem devam etmektedir.



BAŞAK



Başak burçları bu dönem Güneş Koç burcuna girmesiyle birlikte özellikle bir aylık süreçte başkalarından gelen maddi kaynaklar, özellikle eşin ya da ortağın parası gibi etkilerden maddi kaynaklar gelebilir. Tabii bu alanda da anlaşmazlıklar da yaşanabilir. Dikkatli olunması gereken bir dönem olarak görmeliyiz. Bu dönem Satürn Kova burcuna girmesi ile birlikte özellikle iş ve çalışma hayatında sorumluluk artışı ve stresli bir 2.5 yıllık dönem de başlayabilir. Sağlık alanı da dikkat isteyebilir. Eğer patronsanız çalışanlarla sorunlar da olabilir. Bu dönem aşk hayatında daha atak bir dönem olacaktır.

TERAZİ



İlişkiler, evlilik, ortaklık hayatında çekişmeli bir ay yaşayabilirler o nedenle bu duruma dikkat etmeliler, açık düşmanlıklar ile karşılaşabilirler. Aynı zamanda Satürn Kova burcuna girmesiyle birlikte 2.5 yıllık süreçte kendi yaratıcılıklarını ortaya koydukları bir dönem içinde olacaklardır. Orijinal fikirlerini hayata geçirme açısından olumlu bir dönem olabilir. Ancak aşk hayatında ise daha özgür olma isteği hâkim olabilir. Sıradışı ilişkiler de söz konusu olabilir bu dönem de başkalarından gelen maddi kaynaklar da önemli hale gelebilir.

AKREP

Çalışma hayatında stres getirici ve hızlı hareketli bir dönemden bahsedebiliriz. Kazalara karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Satürn Kova burcuna girmesiyle birlikte 2.5 yıllık süreçte ev ve aile hayatında sorumlulukların arttığı bir dönemi de anlatabilir. Ebeveynlerle ilgilenmek gibi durumlar da görülebilir.



YAY



Güneş Koç burcuna girmesiyle birlikte aşk hayatında canlı bir dönem başlayabilir. Burada kalıcı ilişkilerden daha ziyade zevkin öne çıktığı durumlar olabilir. Ayrıca çocuklarla ilgili konulara da daha önem vermeye başlayabilirsiniz. Satürn kova burcuna girmesi ile birlikte yakın çevre, kardeşler akraba alanında sorumluluk ve yüklerin arttığı bir dönem de başlayacaktır. 2.5 yıllık süreçte, eğitim gibi konular da sorumluluklarda gündemde olabilir. Bu dönem maddi açıdan eliniz sıkı olabilir tasarruflu davranmaya başlayabilirsiniz.

OĞLAK

Ev ve aile hayatında hareketli bir dönem olmaya başlayacaktır. Bir anlamda ev hayatında gelen giden çok olabilir. Bu dönemde evden pek dışarı çıkmak isteyemeyebilirsiniz. Satürn Kova burcuna girmesiyle birlikte 2.5 yıllık süreçte maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu alanda daha yenilikçi adımlar atabilirsiniz, gelirinizde artışlar olabilir. Yeni maddi kaynaklar peşinde koşabilir, bu yolla maddi gelirleriniz artabilir. Bu dönem aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanmaya devam edebilir. Sağlamcı beraberlikler kurmaya çalışabilirsiniz.



KOVA

Bol bol haberlerin geldiği bir dönem yaşanabilir. Hayatın genel anlamında sorumluluklarda bir artış meydana gelebilir. Sanki hayatın tüm yükünü çekiyor gibi olabilirsiniz. Olumlu tarafta ise hayata dair orijinal bir bakış geliştirme gibi durumlar ortaya çıkabilir.



BALIK



Balık burcu için bu dönem Güneş Koç burcuna girmesi ile birlikte maddi anlamda kazançlı bir dönem başlayabilir. Ancak gelen para da gidebilir elde tutmak zor olabilir. Ayrıca Satürn Kova burcuna girmesi ile birlikte ruhsal alanda ve bilinçaltında yatan konular gündeme gelecektir. Zor bir konum olmakla birlikte ruhsal gelişim açısından iyi bir geçiş olabilir. 2.5 yıllık dönem de kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Yalnız kalabilirsiniz bu durum içe dönme ve niye bu dünyadayız gibi sorular kafanızı meşgul etmeye başlayabilir.

