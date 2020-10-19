Bilinen 'en kısa zaman birimi' ölçüldü

'Zeptosaniye' adı verilen bu birim, saniyenin milyarda birinin trilyonda birine denk geliyor. Bir başka deyişle ondalık virgülden sonra 20 sıfır ve bir tane 1. 2016 yılında araştırmacılar, zamanı 850 zeptosaniyeye kadar ölçmeyi başarmıştı. Yeni çalışmada ise 247 zeptosaniyenin ölçülebildiği belirtiliyor. Bu, saniyenin milyarda biri olan femtosaniye ile karşılaştırıldığında doğrulukta muazzam bir artış anlamına geliyor.

