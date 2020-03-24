Belçim Bilgin korona virüs korkusu için takipçilerine umut oldu: Yenilmeyeceğiz

Oyuncu Belçim Bilgin, korona virüsüyle mücadelede sosyal medyadan ‘korkuya yenilmeyeceğiz” diyerek takipçilerine umut oldu. Stres ve korkunun bağışıklık sistemini zayıflattığına dikkat çeken Bilgin, konu hakkında uzman isimlerden aldığı bilgileri kendisini takip eden hayranlarına da internet aracılığıyla aktardı. Güzel oyuncu, takipçilerini şöyle uyardı: “Bilgi kirliliği biraz kafa karışıklığına neden oluyor. Ölüm korkusu sahneye çıkıyor ilk kez bu kadar umarsız. Stres, korku yaratıyor. Stres ve korkunun bağışıklık sistemi için iyi olmadığını biliyoruz. Dikkatli olacağız, farkında olacağız ama korkuya yenilmeyeceğiz. Her zamankinden çok ihtiyacımız var: hoşgörüye, merhamete, nezakete hem birbirimize hem de doğaya karşı. Eski sistem zaten çürümeye yüz tutmuştu, asıl soru bir sonrakini nasıl yapacağımız?”