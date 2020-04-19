Bebekler sadece acıkınca ağlamaz

Bu dönemde annenin veya bakım veren birincil kişinin herhangi bir nedenle çocuğu reddetmesi, çocuğun kişilik yapılanmasına büyük zarar veriyor. Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, “6-24 ay arasında artık sağlıklı bağlanma tam olarak şekillenir ve annenin yüz ifadesi bebek için önemli bir uyarandır. Anneyle bebek arasındaki bu bakışmalar eğer mutlu ve duygusal uyum içindeyse, aralarındaki bağı daha da güçlendirir. Eğer aksi bir durum olur ise yani annenin depresyonu, ev içi problemler ile annenin agresyonu ve öfkeli davranışları ile bebeği reddi çocuğa yansır ve anne-bebek arasındaki bağ ne yazık ki zedelenir” diye konuştu. Terapist Dr. Obengül Ejder, “Sık sık kucağınıza alın, göz teması kurarak gülen bir yüz ve huzurlu bir ses tonu ile onunla konuşun, ninniler söyleyin. Bebek bu ne anlar demeyin. Bebeğin sadece acıktığında değil sevgi ve ilgi ihtiyacı için de ağladığını fark etmeli ve ona sakin, huzurlu bir kucak sunmalısınız” dedi.