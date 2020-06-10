Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Bebeğinizin ağız çevresi ve tırnak dipleri morarıyorsa kalbe dikkat!
10 Haziran 2020 Çarşamba 18:19 | Son Güncelleme:

Bebeğinizin ağız çevresi ve tırnak dipleri morarıyorsa kalbe dikkat!

Bebeğinizin ağız çevresi ve tırnak dipleri morarıyorsa kalbe dikkat!

Çocukların çoğu aslında sağlıklı bir kalbe sahip olsa da, yaklaşık her yüz çocuktan biri kalbiyle ilgili problem yaşıyor.

Erken tanı ve tedaviyle önlem alındığı takdirde kalp hastalığı olan çocukların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmesi mümkün olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, “Bir anne adayının doğumsal kalp hastalığı olan bir bebek dünyaya getirme olasılığı 1000’de 8-10’dur. Ülkemizde yılda yaklaşık 15 bin çocuk, doğumsal kalp hastalığı ile doğmaktadır. Çocuklarda kalp hastalıklarının belirtileri, hastalığın tipine göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Önemli doğumsal kalp hastalığı olan çocuklar genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde tanı alır. Bazen bebeklik döneminde ağız çevresinde veya tırnak diplerinde morarma ilk belirti olabilir. Ayrıca sık nefes alma, nefes alma zorluğu, beslenme bozukluğu, kilo alamama ya da kilo kaybı, aşırı terleme yine belirtiler arasında yer almaktadır” dedi.

Adana'da FETÖ operasyonu!
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu plan tüm umutları yok edecektir
G.Saray'ı yıkan haber! Sivasspor imzayı attırdı
Bakan Selçuk imzaladı... MEB'den karne genelgesi!
Bakan Albayrak'tan İstanbul'a müjde
Doktorlara bıçakla saldırdılar!

Doktorlara bıçakla saldırdılar!

Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası otomobil fiyatı

Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası otomobil fiyatı

'Kocam kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sür�

'Kocam kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi!' demişti... Efe Bezci cephesinden açıklama!

Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı

Nevşehir'de deneme amaçlı üretmeye başladığı çilek ile dış pazarlara açıldı