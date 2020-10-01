Bay Yanlış'ın Özgür'ü Can Yaman ve Ferzan Özpetek İtalya'da buluştular

Rol aldığı projelerle ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve yakın zamanda final yapan Bay Yanlış dizisinde başrol oynayan Can Yaman, katılacağı program öncesi ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile bir araya geldi. Özpetek ile Can Yaman’ın görüşmesi sonrasında ortak bir proje çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

