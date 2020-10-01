01 Ekim 2020 Perşembe 20:57 | Son Güncelleme:
Bay Yanlış'ın Özgür'ü Can Yaman ve Ferzan Özpetek İtalya'da buluştular
‘Bay Yanlış' dizisi final yapan Can Yaman, seti biter bitmez İtalya'daki hayranlarıyla buluştu. Yakışıklı oyuncu ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile İtalya'da bir araya geldi.
Rol aldığı projelerle ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve yakın zamanda final yapan Bay Yanlış dizisinde başrol oynayan Can Yaman, katılacağı program öncesi ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile bir araya geldi. Özpetek ile Can Yaman’ın görüşmesi sonrasında ortak bir proje çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.