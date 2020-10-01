01 Ekim 2020 Perşembe 19:44 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in en büyük hayalini açıkladı!
Son dönemde kitaplardan uyarlama diziler ilgi görürken Sen Çal Kapımı dizisinin Eda'sı Hande Erçel de en büyük isteğinin bu tarz bir dizide rol almak olduğunu söyledi.
Kitap okurken hayaller kurduğunu söyleyen Hande Erçel, ‘’Kitaplardaki kişilerin yolculuğu, beni çok etkiliyor. Oynamayı hayal ettiğim karakterler var. Kim bilir belki bir gün gelir ve o kadın karakterler karşıma çıkar da ben de sınırlarımı zorlarım’’ dedi.