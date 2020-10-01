Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in en büyük hayalini açıkladı!

Kitap okurken hayaller kurduğunu söyleyen Hande Erçel, ‘’Kitaplardaki kişilerin yolculuğu, beni çok etkiliyor. Oynamayı hayal ettiğim karakterler var. Kim bilir belki bir gün gelir ve o kadın karakterler karşıma çıkar da ben de sınırlarımı zorlarım’’ dedi.