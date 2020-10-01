Baraj'ın Zahra'sı İman Casablanca oyunculuk için Fas'tan kaçmış!

'Baraj' dizisinin Zahra'sı İman Casablanca, hayallerine ulaşmak için zorluk çektiğini ve çok ağladığını söyledi. Ailesinin tepkisine rağmen oyunculuk yapmak için tek başına Fas'tan Türkiye’ye gelen Casablanca "Ben hep çok güçlü oldum. Daha önce de dediğim gibi; kapalı bir toplumda yaşayınca başka bir çaren olmuyor kadın olarak. Hep zoru ve kendi ayaklarımın üzerinde durmayı seçtim. ‘Arap bir kadın olarak ben bunu başarırsam başka kızlara da güç veririm’ dedim. Çok ağladım ama bu da yolculuğun bir başka güzel tarafı, her şey kolay olursa başarının kıymetini bilemeyiz ve tadını da çıkaramayız' diye konuştu.

