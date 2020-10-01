01 Ekim 2020 Perşembe 20:11 | Son Güncelleme:
'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un kaleminden 'İkinci Kıyamet'
Bugünlerde 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde Sultan Alpaslan'ın oğlu Sultan Melikşah performansıyla dikkat çeken Buğra Gülsoy, edebiyat dünyasına ikinci eserini sundu. Gülsoy, 'İkinci Kıyamet' adlı yeni eserinde boksör Sabri Mahir'in hikayesini anlatıyor.
'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy 'İkinci Kıyamet' adlı yeni kitabı, okuyucularla buluştu. Eser, boksör Sabri Mahir’in hiç bilinmeyen hikâyesini duygu yüklü bir dille anlatıyor.