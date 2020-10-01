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  • 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un kaleminden 'İkinci Kıyamet'
01 Ekim 2020 Perşembe 20:11 | Son Güncelleme:

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un kaleminden 'İkinci Kıyamet'

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un kaleminden 'İkinci Kıyamet'

Bugünlerde 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde Sultan Alpaslan'ın oğlu Sultan Melikşah performansıyla dikkat çeken Buğra Gülsoy, edebiyat dünyasına ikinci eserini sundu. Gülsoy, 'İkinci Kıyamet' adlı yeni eserinde boksör Sabri Mahir'in hikayesini anlatıyor.

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy 'İkinci Kıyamet' adlı yeni kitabı, okuyucularla buluştu. Eser, boksör Sabri Mahir’in hiç bilinmeyen hikâyesini duygu yüklü bir dille anlatıyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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