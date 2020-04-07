'Baraj' dizisinde oynayan Biran Damla Yılmaz: Dizilerdeki karakter, ben değilim

Yılmaz “Neden bu kadar gülüyorsun ve enerjiksin”, “Biz, seni 'Kırgın Çiçekler’deki Eylül gibi ağırbaşlı zannediyorduk” gibi gelen eleştiriler üzerine şunları söyledi: Dizilerdeki karakterler ben değilim. Dizi karakteri o; bu nedenle o karakter gibi davranmamı, yaşamamı beklemeyin lütfen. Ben, pozitif düşünen ve etrafımda da öyle insanlarla arkadaşlık kuran biriyim.