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  3. 'Baraj' dizisinde oynayan Biran Damla Yılmaz: Dizilerdeki karakter, ben değilim

'Baraj' dizisinde oynayan Biran Damla Yılmaz: Dizilerdeki karakter, ben değilim

'Baraj' dizisinde oynayan Biran Damla Yılmaz: Dizilerdeki karakter, ben değilim

‘Baraj' dizisinde oynayan Biran Damla Yılmaz, sosyal medyadan gelen eleştiriler karşısında suskunluğunu bozdu.

Yılmaz “Neden bu kadar gülüyorsun ve enerjiksin”, “Biz, seni 'Kırgın Çiçekler’deki Eylül gibi ağırbaşlı zannediyorduk” gibi gelen eleştiriler üzerine şunları söyledi: Dizilerdeki karakterler ben değilim. Dizi karakteri o; bu nedenle o karakter gibi davranmamı, yaşamamı beklemeyin lütfen. Ben, pozitif düşünen ve etrafımda da öyle insanlarla arkadaşlık kuran biriyim.


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