Balık rahatsız, kova telaşlı

KOÇ

Meslek yaşantınızda kendinize güvenle hareket edeceğiniz bir gündesiniz...Para konularında temkinli davranmalısınız.Kendinizi fazla zorlamamanız gereken bir günde bulunuyorsunuz. Fiziksel enerjinizi düşürmemeye bakın. Beğeneceğiniz birisiyle tanışabilirsiniz. Şansınızı değerlendirmek sizin elinizde.

BOĞA

Kendinizle ilgili konularda pek fazla konuşmak istemeyeceğiniz ve gizli sayılabilecek konularla ilgilenmek isteyebileceğiniz görülüyor. Alım-satım, vergi miras ve tamamlanmamış sigorta işlemlerinizle ilgilenebilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizin sizinle daha fazla zaman geçirmesini isteyebilirsiniz.



İKİZLER

Canınız ikili ilişkilerden dolayı sıkılabilir. İnsanların sizi anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Duygularınızın yoğunlaşarak kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Maddi işleriniz ve beklentilerinize odaklanın. Duygusal hayatınızda ani değişimlerden vazgeçin.

YENGEÇ

Ayrıntılara önem vermeniz günlük işlerinizi yoluna koymanıza yardımcı oluyor. Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz konular size zevk verecektir. Parasal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir günde bulunuyorsunuz. Yatırım için uygun bir dönemde bulunduğunuzdan hesabınızı iyi yapmanız gerekiyor.



ASLAN

Sevgide yenilikler yapma isteği duyabileceğiniz bir gündesiniz. Olaylardan ders almaya bakın. Alışverişe çıkabilir, kendiniz ve sevdikleriniz için güzel hediyeler alabilirsiniz. Bugün başladığınız ilişkilerin iyi sonuç vermesi sizi zorlayan her iş için de netlik kazandıracak. Başladığınız her ilişkiye değer katın.



BAŞAK

Enerjinizi evinizle ilgili konulara yönlendirmek isteyebileceğiniz bir gün. Ailenizle eviniz için harcamalar yapabilirsiniz. Ortaklaşa çalışmalarınızdan maddi kazanç sağlayabilir, hukuksal işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Ailenizden birisiyle küçük bir yanlış anlama nedeniyle tatsız bir durum yaşama ihtimaliniz var.



TERAZİ

Bugün kendinizi iyi hissedecek ve zamanınızı verimli, yoğun şekilde geçireceksiniz. Yolda aniden karşılaşacağınız bir olay sizi biraz gerginleştirebilir. Bugün detoks yapmak beden ve ruhunuzu fazlalıklardan arındırmak için çok uygun bir gündesiniz. İş ve çalışma ortamınızda herkesle uyumlu olmaya özen gösterin.



AKREP

Maddi konularda atılım yapmak ve risk almak isteyebileceğiniz bir gün. Günlük çalışmalarınızda aşırı yük altına girmiş gibi hissedebilir ama zorlukların üstesinden organizasyon yeteneğinizi kullanarak gelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Kendinizi biraz huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz.

YAY

Enerjinizin düştüğü, kendinizi mutlu hissedebilmek için zorlandığınız bir gün. İlişkilerinizdeki problemleri artık kaldırabilecek bir ruh hali içinde değilsiniz. Bedenen kendinizi yormamaya bakın. Çevrenizde oluşan sert iletişimlerden kendinizi koruyun, eski alışkanlıklardan arınıp yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.



OĞLAK

Arkadaşlarınızla bir araya gelerek güzel saatler geçirebilirsiniz. Aşk konusunda oldukça hoş ama flört yönü ağır basan ilişkiler yaşamanız mümkün. İlişkilerinizin gizli kalmasını tercih edebilirsiniz. İş yorgunluğunuzu arkadaşlarınızla geçireceğiniz güzel saatlerle üstünüzden atacaksınız.



KOVA

Bugün yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konularla ilgilenmek size büyük zevk verebilir. Sanatsal faaliyetlerde yer almak istemeniz mümkün. Sahip olduğunuz şeyleri paylaşma konusunda katı bir tutum içine girebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların beklentilerini karşılamak konusunda gönülsüz bir tutum içine girebilirsiniz.



BALIK

Kendinizi kalabalık ortamlarda rahatsız hissedebileceğiniz bir gün. Meslek yaşantınızda atılımcı davranmak yerine otoritelerle ilişkilerinizi ılımlı tutmaya çalışmalısınız. Sevgilinizin söylediği bir sözü kafanıza takıp kendinizi huzursuz edebilirsiniz. Unutmayın sözlerden ziyade niyet önemlidir.

