Balık duygularını ifade etmekte cesur olacak, akrep içsel bir savaş verecek

KOÇ

Bugün çevrenize karşı objektif gözlerle bakmalısınız. Etrafınızda gelişen olaylara karşı kayıtsız davranmakla bazı önemli detayları gözden kaçırıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak çalışmaların gündeme gelmesiyle, kendiniz bir takım olayların ortasında bulabilirsiniz. Özgüveninizi yitirmeden, kendinizi sınamalısınız.

BOĞA

Çevrenizdeki kişileri kendi istek ve arzularınız doğrultusunda yönlendirmek istiyorsunuz. Sizi koşullandıran etkenlerin dışına taşmak ve inisiyatifinizi vurgulamakla mutlu olacaksınız. Bunu yaparken dengeleri çok iyi gözetmelisiniz. Bugünlerde sunacaklarınızın gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda önemli karşılıkları olabilir.



İKİZLER

Günlük kapasitenizin üzerinde çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Maddi konularda beklemediğiniz anlarda uğrayabileceğiniz olumsuzluklar, sizi tedirgin ediyor. Fakat bu konuda çevrenize karşı 'rahatmışsınız' gibi bir izlenim veriyorsunuz. Ayni davranış tarzını, partnerinize de gösteriyorsunuz.

YENGEÇ

Sezgilerinizle üzerine gideceğiniz meselede Ay'ın konumu size gerekli desteği veriyor. Çevrenizde şahit olduğunuz değişken davranışlar nedeniyle doğruluk ve güven arayışı içindesiniz Bu konuda sevdiğiniz kişiye de sorgulayıcı tarzda konuşmalar yapıyorsunuz. Sağlam karakterli yapınızı bulunduğunuz her ortamda hissettirin.

ASLAN

Ay'ın konumu nedeniyle birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili bazı duygusal çekişmelerin gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Bugün sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Çabuk etkileniyor ve alınganlık gösteriyorsunuz. Çevrenizde konuşmalara tepkili olabilir ve her şeye alınabilirsiniz. Bugün, esnek olmaya özen gösterin.

BAŞAK

Duygusal ve yaratıcılığınızı mükemmel kullanacağınız bir gün içindesiniz. Ay'ın konumu, aşkta güçlü yönleriniz ortaya çıkarıyor. Çevreniz tarafından ilgiyle izlenebilirsiniz. Partneriniz ile olan beraberliğinize aileniz tarafından desteklenebilir. İlişkilerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Bugün kendinize güveniyorsunuz.

TERAZİ

Ayın konumu duygusal ilişkilerinize farklı bir boyut getiriyor. Partnerinize sürprizler yapabilirsiniz. İçsel enerjinizin yüksek olması nedeniyle çatışmalardan uzak kalmalısınız. İstemediğiniz problemleri bertaraf etmek sizin elinizde. Aşka bakış açınızda farklılıklar oluşmaya başladı.

AKREP

Ay bilinçaltı duygularınızı atağa kaldırıyor. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili bir tavır sergilemeniz mümkün. Bugün bazı takıntılarınızın esiri olmak istemiyorsanız, kendinizi değişik uğraşlara yöneltin. Kendinizin yarattığı ve çok önemli olmayan sanal olaylara karşı içsel savaşlar vermeniz sizi yorgun düşürebilir.

YAY

Bugün içinizde biriktirdiğiniz duyguların yüzeye çıkması ailenizle aranızda bazı problemlere neden olabilir. Enerjinizi tepkilerinizi ve isteklerinizi paralel tutmayı başarmalısınız. Dengeli olduğunuz zaman iş ve duygusal yaşamınızda daha başarılı oluyorsunuz. Bilgilerinizi pekiştirmek için bazı fırsatları değerlendirmelisiniz.

OĞLAK

Bugün, alışılmışın dışında hareket edeceksiniz. Hızlı düşünüyor ve kararlarınızı çabuk değiştiriyorsunuz. Sinirli tavırlarınız belirgin olacak ve özellikle partneriniz tarafından yanlış anlaşılma olasılığına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Sözlerinizde kırıcı olabilir, dönüşü olmayan hatalar yapabilirsiniz.

KOVA

Bilinçaltınız oldukça karışık ve rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz işler konusunda bile negatif bir performans sergiliyorsunuz. Sinirsel gerginliğinizi çevrenize yansıtırken çok dikkatli olun. Süregelen ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz. Gizli planlar için uygun bir gün değil ve hatalara açık bir gününüzdesiniz.

BALIK

Bugün özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Zihinsel aktivitenizin güçlü ve çok geniş spektrumlu olması, sizi herkesten ayıran bir özellik ve siz bunu başarıyorsunuz.

