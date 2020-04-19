Bağışıklığı kefirle güçlendirin

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını hastalıklarla mücadelede bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Kefir içeriğindeki probiyotiklerle vücudu birçok hastalıktan korumanın yanında bağışıklık sisteminin de en önemli yapı taşlarından biridir. Faydası saymakla bitmeyen, sağlıklı beslenme listelerinin olmazsa olmazı kefirin faydalarını Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel anlattı.

KANSERE KARŞI KORUYOR



Kefir vücuttaki hücrelerin yenilenmesinde oldukça etkilidir ve kanser hücrelerinin gelişmesini engellemektedir. Düzenli olarak tüketilen kefir tümör oluşumunun önüne geçmektedir.

CİLTTEKİ HÜCRELERİ YENİLER



Probiyotikler sayesinde kefir yaşlanmanın önüne geçer ve ciltteki hücreleri yeniler. Sakinleştirici özelliği ve enerji vermesi sayesinde kullananlar kendini daha sağlıklı ve dinç hissetmektedir.

BAKTERİLERLE SAVAŞIYOR



Besin değeri açısından kefir bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli bir besindir.Kefir, bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bakteri ve virüslerle savaşmaktadır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DÜZENLER



Kefirin içeriğinde bolca bulunan probiyotik bağırsakların ve midenin korunmasını aynı zamanda düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça etkili rol oynamaktadır. Eğer ki kabızlık sorunu yaşıyorsanız günde 1 bardak kefirden destek alabilirsiniz.

KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR



İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlayan kefir günde 2 bardak tüketildiğinde vücudun kalsiyum oranının yüzde 60’ını sağlamaktadır. Özellikle büyüme dönemindeki çocukların ve ileri yaştaki kişilerin kemik sağlığı açısından tüketmesinde fayda vardır.

TOKLUK SÜRESİNİ UZATIYOR



Çocukluk döneminde gelişime olan faydası sebebiyle ara öğünde 1 bardak kefir tüketilmesi çocukların kemik gelişimine oldukça katkı sağlayacaktır. Yetişkinlerde ise günün her saatinde kefir tüketilebilir. Günde en fazla 2 bardak olacak şekilde tüketilmesinde fayda vardır. Ara öğünlerde kefir tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız.

ALERJİ VE ASTIMI ÖNLÜYOR



İmmün sistemi güçlendirmesi ile hflamatuar göstergelerde iyileşmeler sağlayıp, alerji ve astımı önler.

• Kolesterolü düşürür,

• Tansiyonun dengelenmesini sağlar,

• Enerji verir, kronik yorgunluğu önler,

• Metabolizmanın çalışmasını sağlar,

• Uyku sorunlarının önüne geçer,

• Kan şekerini düşürür,

• Kalp hastalıklarının tedavisinde etkilidir,

• Kilo vermeye yardımcı olur.