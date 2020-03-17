Bacak kıran fizyoterapiste kınama

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde yaşayan yüzde 100 engelli Efe Can Karataş'ı (15) bağdaş şeklinde oturtmak isterken bacağını kırıp hastane yerine evine gönderdiği öne sürülen fizyoterapist İsmail K., hakkında başlatılan idari soruşturmada 'kınama' cezası aldı.

Aile ise karara tepki gösterdi. Ayşe Bozdoğan, okul yönetiminin Efe Can'ı hastaneye götürmek yerine servisle 30 kilometre uzaklıktaki eve gönderdiğini belirterek, adli soruşturmanın devam ettiğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.