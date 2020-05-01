Astım ilaçları orucu bozar mı?

Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, oruç tutan astım hastalarının düzenli olarak kullanmaları gereken sprey tarzında ilaçları varsa kullanmaya devam etmelerinin uygun olacağına dikkat çekti. Akçay, “Astım hastaları alerji aşısı kullanıyorsa devam ettirmelidir. Alerji aşılarının orucu bozmadığı bilinmektedir. Bu nedenle alerji aşıları kullananlar alerji aşılarını yaptırmaları ve özellikle sabah saatlerinde yaptırmaları daha uygun olacaktır. Alerji aşılarından dilaltı kullanılan veya enjeksiyon tarzında uygulanan aşılar orucu bozmaz” diyor.