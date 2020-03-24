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  3. Alzheimer'ın ilk belirtisi kişilik değişikliği olabilir

Alzheimer'ın ilk belirtisi kişilik değişikliği olabilir

Alzheimer'ın ilk belirtisi kişilik değişikliği olabilir

Alzheimer'ın bilinen en belirgin belirtisi unutkanlık olsa da, bu durumdan çok daha önce ortaya çıkan kişilik değişiklikleri hastalığın ilk sinyalleri olabiliyor.

Prof. Dr. Türker Şahiner, “Çöp proteinler, bellekte özellikle yakın hafıza bölgelerini tahrip etmekte ve hastalık bu bölgede başlamaktadır. Hastanın yürümesi, davranışları ve hareketleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Giderek hayattan izole olan hasta, bir süre sonra bebeksi davranışlar sergiler ve sonunda tamamen yatağa bağlı hale gelebilmektedir” diye konuştu. 


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