Alzheimer'ın ilk belirtisi kişilik değişikliği olabilir

Prof. Dr. Türker Şahiner, “Çöp proteinler, bellekte özellikle yakın hafıza bölgelerini tahrip etmekte ve hastalık bu bölgede başlamaktadır. Hastanın yürümesi, davranışları ve hareketleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Giderek hayattan izole olan hasta, bir süre sonra bebeksi davranışlar sergiler ve sonunda tamamen yatağa bağlı hale gelebilmektedir” diye konuştu.