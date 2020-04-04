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  3. Alzheimer'a enginarlı önlem

Alzheimer'a enginarlı önlem

Alzheimer'a enginarlı önlem

Karaciğere faydasıyla bilinen enginarın yapraklarıyla hazırlanan çay; Alzheimer oluşumunu önlüyor.

Enginar yaprağı çayı vitamin ve mineral kaynağıdır. A, C, E, D, B6 ve B12 gibi vitaminleri içerir. Bunun yanında demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, çinko, manganez ve fosfor gibi mineral maddeler bulundurur. Kolesterolü dengeler. Enginar yaprağı çayı çözünür antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Beyin sağlığı için faydalıdır. Fosfor minerali bulundurur, bu sayede beyin sağlığını olumlu etkiler. Alzheimer oluşumunu önlemede etkilidir.


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