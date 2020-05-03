Adını düzeltmekle ömür tüketti

İKİ DİPLOMADA DA YANLIŞ OLDU

Antalya’da yaşayan Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

SİGORTA PRİMLERİNDE DE SORUN VAR

İddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında vatan görevini yapan Akbaş, 1990’da Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası, ‘Ersün’ adıyla bir kez daha askerliğe çağrıldı. Talihsiz adam, 9 sene önce başkasının yerine hapis bile yattı. Akbaş, ‘Bu durumdan sıkıldım, hakkımı hukuk yoluyla arayacağım” dedi.

KENDİME SAHİP ÇIKAMADIM

Sokakta yürürken insanların kendisini farklı isimlerle çağırdığını söyleyen 54 yaşındaki Ersin Akbaş, “5 tane isim var. Bir tanesini bile ben istemedim. Her isim benim aslında ama bir tanesine sahip çıkamadım. Kendime sahip çıkamadım” ifadesini kullandı.

