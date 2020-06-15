15 Haziran günlük burç yorumları | Retroya az bir süre kala burç yorumları ne gibi ön görülerde bulunuyor?

Yeni bir haftaya merhaba derken günlük burç yorumları da sizinle ilgili yepyeni gelişmelerden bahsediyor. Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosuna az bir süre kaldı. Bu sürecin etkileri ile ilgili de ön görüler burç yorumları içerisinde verilmeye başladı. Terazi’ler için bugün bazı planlamaları erteleme durumu söz konusu olabilir; Balık’lar ise aceleci tavırlarıyla gün boyu sakarlıklara davetiye çıkaracaklar. 15 Haziran günlük burç yorumları sizlerle…

15 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Eğer evli ya da sürekli bir ilişkiniz varsa birlikte olduğunuz kimseyle hafif bir anlaşmazlık yaşamanız olasıdır. Bu anlaşmazlık canınızın sıkılmasına ve birçok konuda isteksizlik duymanıza sebep olabilir. Genel olarak dikkatsiz ve dağınık yapıda olacağınız için karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara sizin tutumlarınız da sebep olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Pahalı bir hediye almanız ya da karşı cins ilişkilerinizle ilgili olan, hiç beklemediğiniz bir gelişmeye sevinmeniz olasıdır. Dikkat edeceğiniz tek şey, gelişmelerden şımarmamak ve ayaklarınızı yere sağlam basmaktır. Fazla büyük hayaller kurmaya başlarsanız bu hayallerinizden uyanmanız üzücü olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün karşı cinsin olumsuz davranışlarına hedef olabilirsiniz. Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bugün sizden uzakta olması ya da ihmalci tutumuyla canınızı sıkması olasıdır. Siz bir erkekseniz davranışlarınızla birlikte olduğunuz kadını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bu insan hakkındaki görüşünüz tamamen değişebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün karşı cinsle yeni arkadaşlıklar kurmaya açık ve bu konularda şanslısınız. Ancak üzerinizdeki kararsız yapınız nedeniyle aşk hayatınızla ilgili fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Eğer bu konuda çıkan bir fırsatın bir daha elinize geçmeyeceğini zannediyorsanız ne yapıp edip, gerekli girişimde bulunmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yapmayı planladığınız masrafların çok azıyla günü kapatmanız olasıdır. Pahalı hediyeler vermeye ve almaya açıksınız. Yakınlarınızın sizi sevindirecek sürprizleri olabilir ve yine aynı şekilde siz de çevrenize hoş sürprizler yapabilirsiniz. Bugün olabilecek olan gelişmeler önümüzdeki günler için bazı planlar yapmanıza sebep olabilirler.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bazı duygusal karışıklıklarınız olmasına rağmen bugün her konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Şansınız, karışık duygusal yapınızdan kaynaklanan hatalarınızı örtecektir. Karşınızdaki kimselere olmadık şeyler söyleyebilirsiniz fakat büyük ihtimalle onlar bunu ya fark etmeyecekler ya da fazla üzerinde durmayacaklardır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bazı planlarınızı da ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu durum gerçekleşirse aklınız ertelediğiniz planlarınızda kalmasın çünkü yeni gireceğiniz durumlar sizin için çok daha verimli olabilirler. Karşı cins ilişkileriniz de rahat ve dinlendirici seviyededir. Birlikte olduğunuz kimsenin hoşunuza giden sürprizleri olabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Önümüzdeki günlerle ilgili ve sizi memnun edebilecek olan bazı haberler almanız da olasıdır. Duygusal olarak son derece uyumlu ve hoşgörülü yapıda olmanıza rağmen karşı cins ilişkileriniz beklediğiniz seviyede olmayabilir. Duygusal ilişkilerinizdeki vasatlık sizden değil karşınızdaki kimsenin yapısından kaynaklanmaktadır.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yapmayı çok istediğiniz bir konuda, sizi çekemeyen birisinin engellemesiyle karşılaşmanız olasıdır. Bu durumda planlarınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Durum sizi fazlasıyla sinirlendirse bile kendinize hakim olursanız hem tatsızlıkların çevrenize yayılmasını önlemiş olursunuz hem de yeni bir hareket planı yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa onlardan kurtulabilirsiniz. Siz bekar bir kadınsanız evlilik konusu gündeme gelebilir ve bir karara bağlanabilir. Siz bir erkekseniz kadınlara son derece çekici görünebilirsiniz. Bazı anlaşmazlıklara, yanlış anlamak ya da anlaşılmaktan dolayı karşılaşabileceğiniz bazı zorluklara açıksınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün çevrenizde olumsuz hayallere sahip kimseler bulunabilir. Onların her şeye olumsuz gözle bakmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız. Eğer siz de onlara uyarsanız, gününüzü boşa geçirmiş olursunuz. Siz bir kadınsanız bir erkekten önemli bir hediye almanız ya da büyük bir iyilik görmeniz mümkündür.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Uzak bir yerden gelen güzel bir haber ya da yine uzak bir yerden gelen sevdiğiniz bir kimse olabilir. Fiziksel olarak son derece güçlü ve hareketlisiniz. Hemen hemen her durumda çok fazla aceleci davranabilir ve bu aceleciliğinizle olmadık sakarlıklara sebep olabilirsiniz. Bugün aile büyüklerinizden gelen bir sevinç yaşayabilirsiniz.