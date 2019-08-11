Zümrüt Yeşil oyuncu kadrosunda kimler var? Zümrüt Yeşil filmi konusu nedir?

11 Ağustos Pazar akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak Zümrüt Yeşil filmi yoğun ilgi görüyor. Bayram akşamı keyifli vakit geçirmek isteyen bireyler televizyonda izleyecek film arıyor. Zümrüt Yeşil filmi yönetmen koltuğunda Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde oturuyor. 2016 yılında vizyona giren film aksiyon ve bilimkurgu öğelerini içerisinde barındırıyor. İşte Zümrüt Yeşil filmi konusu ve oyuncuları

ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU

Gwendolyn’un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon’a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon’u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.

ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Josefine Preuß

Florian Bartholomäi

Jennifer Lotsi

Laura Berlin

Lion Wasczyk

Kostja Ullmann

Peter Simonischek

Johannes Silberschneider