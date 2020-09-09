Yunanistan'dan Kızılhisar Adası'nda yeni provokasyon: Ağır silahlı Zodyak botlarla devriye attılar

Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Kızılhisar Adası'nda (Meis), Yunan askerleri ağır silahlarların bulunduğu Zodyak botlarla yeni bir provokasyona imza attı. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Kızılhisar Adası'nda askeri hareketliliği artırdı.

ADADA SİLAHLI DEVRİYE

Yunanistan'a ait üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu zodyak botlar, adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi.

Normal şartlarda sadece Sahil Güvenlik butonunun bulunduğu adada, Yunan askerlerinin aldığı aşırı güvenlik önlemleri ve ağır silahlı komandolar görüntülendi. Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan 2 fiber zodyak bot, ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti.

ASKERİ ARAÇLAR GEZİYOR

Adanın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü.Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi.

Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin Kaş'a bağlı Limanağzı Koyu'ndaki bekleyişi de sürüyor.