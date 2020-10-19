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19 Ekim 2020 Pazartesi 09:40 | Son Güncelleme:

Yunanistan'dan 7 yıl sonra S-300 hamlesi

Yunanistan'dan 7 yıl sonra S-300 hamlesi

Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

Yunanistan S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlanıyor.

7 YIL ARADAN SONRA TEST EDİLECEK

DHA'nın Yunan basınına dayandırdığı habere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013’te Girit adasının Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S-300 TESTİ ABD RUSYA ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan’a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

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