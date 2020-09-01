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  3. Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı
01 Eylül 2020 Salı 17:29 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı

Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı
AA

Yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski asker, jet ski ile yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü asker keşif yaptıkları sırada yakalandı.

AA'da'yer alan habere göre, Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi.

Jet ski üzerindeki 3 kişinin İstanbul'dan İzmir'e gelerek yurt dışına kaçmayı amaçlayan eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. olduğu anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı
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