Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü asker keşif yaptıkları sırada yakalandı.

AA'da'yer alan habere göre, Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi.

Jet ski üzerindeki 3 kişinin İstanbul'dan İzmir'e gelerek yurt dışına kaçmayı amaçlayan eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. olduğu anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.