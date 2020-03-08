Yunanistan şiddeti artırıyor: İnsanlık gaz bombası altında

Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç’i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor. Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor. Yunanistan’ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri, gaz, tazyikli su atıyor, plastik mermi ve zaman zaman da gerçek mermiyle ateş ediyor. Barikatı aşmaya çalışan mülteciler kendilerine halatla geçiş yeri açmaya çalışıyor.



SAHRA ÇADIRINDA TEDAVİ



Müdahalede yaralanan sığınmacılar Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırlarında tedavi ediliyor. 100 sağlık personeli 4 sağlık çadırında gaz maskeleriyle görev yapıyor.



VATANSIZ 5 KARDEŞ



Suriyeli Mahmud Muhammed Yunanistan’a gitmek için 5 çocuğu ve eşi ile Edirne’ye geldi. Aile geceyi Edirne otogarında ateş yakarak geçirirken, Muhammed’in 2 eşinden olan çocukları Ahmet, (6) Mahır, (5) Yusuf (4), Yusuf, (3) Mahmut (2) ve 8 aylık Nuray bebek kardeşler, toprağa serili örtüler üzerinde uyumak zorunda kaldı. 5 kardeşin battaniyenin altında, birbirlerine sarılı halde yatmaları yürekleri titretti.



‘DENİZE BIRAKIN’ TALİMATI



İstanköy Adası’na giden 33 sığınmacıyı kurtaran ekibe “Poseidon Harekatı Komandosu” şöyle seslendi: “Botlarına bindirip, denize bırakın.”

YUNAN DENİZE İTTİ, MEHMETÇİK KURTARDI



İzmir’in Çeşme ve Dikili İlçeleri’nden Sakız ve Midilli adalarına gitmek isteyen 39’u çocuk 120 göçmenin bulunduğu şişme bot, Yunan Sahil Güvenliği tarafından batırılmak istenerek geri püskürtüldü. Bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk karasularından çıkardı. Tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın sözleri telsize şöyle yansıdı: “Yeterli mi komutanım?”

