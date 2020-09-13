Yunanistan askeri harcamaları artırdı

Ekonomisindeki durgunluk ve sürekli artan bütçe açığına rağmen askeri harcamalarını artırma kararı alan Yunanistan hükümeti, yeni savaş uçakları, helikopterler ve firkateynler satın almanın planlarını yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Atina’nın “alışveriş listesinden” en büyük payı almak için girişimlerde bulunuyor.

ÜÇ KAT ARTIRACAK

Atina yönetiminin savunma bütçesini mevcut durumdan yaklaşık 3 kat daha artırması anlamına gelen bu karar, Paris yönetiminin yanı sıra ABD, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda gibi NATO müttefiklerinin de iştahını kabartıyor.

FRANSA’DAN 18 RAFALE

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa’dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını söyledi. 4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini de deniz kuvvetlerine dahil edeceklerini belirten Miçotakis “5 yıllık program dahilinde ordumuzu da 15 bin yeni askerle güçlendireceğiz” dedi.

İLK ETAPTA 1.5 MİLYAR

Ayrılan 10 milyar euroluk bütçeden 1,5 milyar euroluk bölümün gelecek aylarda silah ve mühimmat için kullanılması öngörülürken, Almanya’dan da torpido satın alımı için bu ülkeyle görüşmelerin devam ettiği iddia ediliyor.

HAKLI OLAN DİYALOG MASASINDAN KAÇMAZ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile Antalya’daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz meselesine ilişkin, “Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız” dedi. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda yaptığı değerlendirmede Çavuşoğlu, “Türkiye her zaman diyalogdan yanadır. Türkiye’nin gözü diğer ülkelerin haklarında olmamıştır ama hakkını da sonuna kadar savunagelmiştir. Bundan sonra da savunacaktır” dedi.

MEİS’E KIŞKIRTICI ZİYARET



Yunanistan Meis’te tahrike devam ediyor. Geçtiğimiz hafta feribotlarla Meis adasına asker taşınmasının ardından bu kez de Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun bugün Meis Adası’nı ziyaret edeceği açıklandı. Sakellaropoulou’nun yapacağı ziyaret tarihinin adanın kurtuluşunun 77. yıldönümüne denk geldiği açıklandı.

