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  3. Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA'nın aktardığı haberde, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.


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