Yollar bomboş duraklar dolu!

Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu’da seferlerin az olması ve kısıtlı sayıda yolcu uygulaması nedeniyle birçok vatandaş duraklarda otobüs bekledi. Hüseyin Şahin “Dün iki saat bekledim. Bugün de yarım saattir bekliyorum. Büyükşehir Belediyesi ek sefer koyması gerekirken aksine seferleri kaldırıyor. Bölge şefleri, bölge amirleri arabaların giriş kalkışlarıyla oynuyor. Araçlar bir saat veya bir buçuk saat arayla geliyor. Hepimiz mağduruz” dedi.