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  3. Yine CHP'li başkan, yine Suriyeliler

Yine CHP'li başkan, yine Suriyeliler

Yine CHP'li başkan, yine Suriyeliler

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı Suriyelilere desteği kesti.

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CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’dan sonra İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldığı bir televizyon programında Suriyelileri hedef aldı. Suriyelilere ait dükkanların Arapça tabelalarının kaldırılacağını açıklayan Kemalpaşa Belediye Başkanı, "Benim partimin yanında Suriye tabelalı dükkanlar var. Gidecek onlar buradan" dedi.

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Karakayalı, “Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye’ye barış geldi, ne işleri var burada?” dedikten sonra vergi ödemeyen Suriyelilerin çalıştırdıkları işletmeler hakkında yasal işlem başlatacaklarını da söyledi.  

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