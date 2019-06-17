Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yıldırım canlı yayın sonrasında paylaştı

Yıldırım canlı yayın sonrasında paylaştı

Yıldırım canlı yayın sonrasında paylaştı

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayına katılan Binali Yıldırım, program sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından ortak yayın sonrası ailesi ile birlikte gittiği mekandan paylaşımlarda bulundu. Yıldırım, "Keyfimiz yerinde, çorbamızı içiyoruz." notuyla yaptığı paylaşıma vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafları ekledi.

Yeni evli bir çiftle birlikte çektirdikleri fotoğrafı da paylaşan Yıldırım notuna "Çiçeği burnunda çiftimize de bir ömür mutluluklar diliyorum. Bu arada unutmadan, evlenecek çiftlerimize de müjdemizi tekrardan hatırlatalım: İstanbul'da yuva kurmak sizden, 8 bin liralık düğün desteği bizden." ifadelerini ekledi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
<p>Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, envantere yeni katılan ´J-1921 GAZİ´ ku

İşte Türkiye´nin Yeni Atak Helikopteri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz