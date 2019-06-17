Yıldırım canlı yayın sonrasında paylaştı

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından ortak yayın sonrası ailesi ile birlikte gittiği mekandan paylaşımlarda bulundu. Yıldırım, "Keyfimiz yerinde, çorbamızı içiyoruz." notuyla yaptığı paylaşıma vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafları ekledi.

Yeni evli bir çiftle birlikte çektirdikleri fotoğrafı da paylaşan Yıldırım notuna "Çiçeği burnunda çiftimize de bir ömür mutluluklar diliyorum. Bu arada unutmadan, evlenecek çiftlerimize de müjdemizi tekrardan hatırlatalım: İstanbul'da yuva kurmak sizden, 8 bin liralık düğün desteği bizden." ifadelerini ekledi.