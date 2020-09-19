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19 Eylül 2020 Cumartesi 23:39 | Son Güncelleme:

Yıldırım 2 Cilo Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım 2 Cilo Operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım 2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Hava destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü de kaydedildi.

"YILDIRIM OPERASYONLARI 'YILDIRIM' GİBİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldırım operasyonları 'yıldırım' gibi. Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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