Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı! Bin 3 güvenlik personeli katılıyor

Son dakika haberine göre Yıldırım operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nun başladığı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Operasyona bin 3 güvenlik personelinin katıldığı belirtildi.

54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne değinildi.