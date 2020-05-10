Yeni normale ilk adım

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme planı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda mayıs, haziran ve temmuz ayına yayılacak. Bu kapsamda bugün ve sonrasında önemli ilkler yaşanacak. Alışveriş merkezleri, berber ve kuaförler gerekli koşulların sağlanmasıyla hizmete başlıyor. Tedbirlere uymayanlara 250 liradan bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İşte hem işyerleri hem de müşteriler açısından dikkat edilmesi gereken noktalar:

YAN KOLTUK BOŞ



• 21 Mart’tan beri kapalı olan berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

• Randevu sistemiyle hizmet verilecek.

• Yan yana koltuklarda oturulamayacak, iki müşteri arasında bir koltuk boş bırakılacak.

• Çalışanların maske takması zorunlu olacak.

• Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.

• Her müşteriden sonra dezenfekte çalışması yapılacak.

• Havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

• Müşteriler isterlerse kendi kişisel malzemelerini yanlarında getirebilecek.



• Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

• Berberlerde jilet/usturayla sakal tıraşı yapılmasına geçici süreliğine izin verilmeyecek.

İKRAM YAPILMAYACAK



• Saç kesiminde ‘ense fırçası’nın kullanımı geçici süreliğine durdurulacak.

• Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulması da şimdilik yasak.

20 YAŞ ALTI ÇIKACAK



Öte yandan çarşamba 0-14, cuma 15-20 yaş grubu 11.00-15.00 saatleri arasında kurallar çerçevesinde sokağa çıkabilecek.

AVM’lerin havalandırması sağlanacak ancak klimalar açık tutulmayacak. Girişteki güvenlik görevlileri için cam kabin yapılacak ya da koruyucu elbise verilecek.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE 10 METREKAREYE 1 KİŞİ



Alışveriş merkezleri 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

• Perakendeciler bugünden itibaren 1 Haziran’a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

• AVM ve mağazalarda müşterilerin görebileceği yerlerde el dezenfektanı bulunacak.

• Yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları kapalı olacak.

• Her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılacak.

• Mağazada 8 metrekareye bir kişi düşecek. Her müşteri sonrası kabin temizlenecek.

• Çıkış yapan kişi kadar içeri insan alınacak.

• Girişte ateş ölçümü yapılacak.

• İçeride en fazla 3 saat kalınabilecek.

• Grup halinde dolaşıma izin verilmeyecek.

• Yürüyen merdivenler günde en az üç kez dezenfekte edilecek.