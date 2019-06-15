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  3. Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıranlardan biri daha yakalandı

Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıranlardan biri daha yakalandı

Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıranlardan biri daha yakalandı

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikten sonra kaçan 4 saldırgandan 3'üncüsü de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı. 

Böylece, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bulunması için yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor. 

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmış, olayın ardından kaçan saldırganlardan Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) polis ekiplerince yakalanmıştı. 

(AA)

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