Yargıtay, hükümlünün sözlerini suç saydı: Artislik yapma

Bir duruşma için geldiği adliyede kardeşiyle konuşan hükümlüyü, görevli ceza infaz memuru uyardı. Memurun uyarılarını hiçe sayan hükümlü, "artislik yapma" diyerek memura hakaret etti. Hükümlünün bu sözleri mahkemeye taşındı.

İHA'da yer alan habere göre, memurun uyarılarını hiçe saydığı gerekçesiyle nezarethaneye götürülmek istenen hükümlü, "Götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artislik yapma" diyerek memura tepki gösterdi. Bunun üzerine memur, hükümlünün bu sözlerini yargıya taşıdı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığın sözlerinin, görevin yapılmasını engellemeye yönelik olduğu ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgı ile yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulmasını yasalara aykırı buldu. Ancak sözlerin hakaret suçu olduğunu açıkladı.

Kararda, adliyede mahkum koğuşunun olmadığı da hatırlatıldı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verdi.

Emsal kararla birlikte, görevli memura ’artislik yapma’ demek hakaret suçu sayılacak.